Эксперт спрогнозировал рост числа легальных полетов дронов в России в 10 раз к 2030 году

По мнению гендиректора научно-исследовательского центра "Аэроскрипт" Алексея Хрипунова, их число может вырасти до 1 млн в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Количество санкционированных полетов беспилотников в российском небе к 2030 году вырастет в 10 раз с 98 тыс. до 1 млн в год за счет развития рынка аэрологистики. Такое мнение в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал ТАСС генеральный директор научно-исследовательского центра "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов.

Теме развития беспилотной отрасли посвящена одна из сессий ПМЭФ, открывших форум в среду - "Архитектура освоения неба: облик новой экономики-2035", модератором которой выступил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Эксперты обсуждали ограничения и стимулы роста этого рынка, а также технологии, которые позволят в том числе обеспечить контроль над тысячами и даже миллионами одновременно перемещающихся в небе дронов. Хрипунов в разговоре с ТАСС напомнил, что, по данным Росавиации, в прошлом году на территории России было совершено 98 тыс. полетов.

"По нашим расчетам, темп роста данного показателя сохранится в этом году, даст резкий скачок к 2025 году и увеличится в 10 раз к 2030 году. <…> Парк коммерческих и любительских дронов с массой свыше 250 грамм [к 2030 году] будет выполнять до миллиона взлетно-посадочных операций ежегодно", - считает эксперт.

Рост числа легальных полетов он связал с активным формированием рынка услуг, оказываемых с помощью дронов, в том числе в сфере АПК, логистики, мониторинга критической инфраструктуры, проведения спасательных операций и перевозки пассажиров (аэротакси).

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.