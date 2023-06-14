Пушилин сообщил о погашении задолженности по заработной плане перед шахтерами ДНР

Врио главы республики отметил, что при переходном периоде возникли сбои с выплатой заработной платы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате перед шахтерами в Донецкой Народной Республике погашена. Об этом сказал врио главы ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос ТАСС.

В мае власти региона внесли изменения в бюджет ДНР, выделив 2,7 млрд рублей на погашение долгов по зарплатам перед шахтерами.

"При переходном периоде у нас возникли сбои с выплатой заработной платы. На данный момент задолженность по заработной плате погашена", - сказал он.

Государственный сектор угледобывающей отрасли в регионе представлен пятью государственными унитарными угледобывающими предприятиями, в состав которых входят 16 шахт. Из них добывать уголь продолжают на 10.