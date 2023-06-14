Новгородский и Рязанский ИНТЦ будут совместно создавать БПЛА и оптические системы

Инновационные долины будут разрабатывать высокотехнологическую электронно-компонентную базу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Новгородский Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника - Валдай" и Рязанский ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области авионики, создания беспилотных летательных аппаратов, систем радарного и оптического обнаружения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области в среду.

"Рязанская инновационная долина - важный стратегический партнер для региона. Направления нашей работы схожи, только мы специализируемся на электронике, а они - на аэрокосмосе. Мы объединяем усилия наших инновационных долин в области авионики, создания беспилотных летательных аппаратов, систем радарного и оптического обнаружения. Для нас это серьезный шаг к реализации новых значимых для Новгородской области проектов", - привели в пресс-службе слова директора ИНТЦ "Валдай" Константина Харламова.

Как уточнили в пресс-службе, в рамках соглашения планируется реализовать проекты в сферах конструирования и математического моделирования, беспилотных летательных аппаратов, двигательных и энергетических установок, электрификации инженерных систем, сервиса высокотехнологичной техники, аддитивных технологий и композиционных материалов.

Инновационные долины будут совместно разрабатывать и создавать высокотехнологическую электронно-компонентную базу.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы: "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.