"Норникель" и VK будут разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса

Компании планируют разрабатывать технологии интернета вещей и отраслевые геоинформационные сервисы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня./ТАСС/. "Норникель" и VK на Санкт-Петербурском экономическом форуме подписали соглашение, в рамках которого компании будут совместно разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса, передает корреспондент ТАСС.

"Документ, подписанный на Петербургском экономическом форуме, предполагает сотрудничество в области облачных вычислений и виртуализации IT-инфраструктуры, разработки многофункциональных платформ и порталов, инструментов для управления большими данными и технологий искусственного интеллекта", - сообщили в пресс-службе VK.

Соглашение подписали статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля" Дмитрий Пристансков и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

В частности, компании планируют разрабатывать технологии интернета вещей и отраслевые геоинформационные сервисы, добавили в пресс-службе VK. Пристансков в общении с журналистами отметил, что цифровизация очень важна для компании "Норникель". "В нашей компании на "цифровые рельсы" поставлены все бизнес-процессы от офисных и управленческих до планирования горных работ, металлургических переделов, снабжения и логистики. После ухода разработчиков западных IT-решений мы перестроили наш цифровой ландшафт. В основу нашего соглашения легло то самое технологическое сотрудничество в части разработки и применения отечественных IT-решений для нашей металлургической промышленности", - рассказал он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.