Росагролизинг сообщил об отсутствии дефицита сельхозтехники в России

Генеральный директор компании Павел Косов отметил, что "идет полноценное замещение машиностроителей, которые ушли из страны"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Дефицита сельскохозяйственной техники не наблюдается в России, заявил в среду генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ.

"Мы стремимся к технологическому суверенитету. Идет полноценное замещение машиностроителей, которые ушли из страны. Смею предположить, что в России нет дефицита сельхозтехники техники", - сказал Косов.

Он отметил, что сегодня наблюдается 30%-ный рост по объему заявок и приобретенной техники по сравнению с прошлым годом.

"Спрос на технику носит сезонный характер", - подчеркнул гендиректор.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.