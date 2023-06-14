Эксперт: мастер-планирование 40 территорий помогает диверсифицировать экономику городов РФ

Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов отметил, что экономический успех того или иного региона связан не с его размерами, а с поиском его места в системе разделения труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Мастер-планирование 40 российских территорий помогает диверсифицировать экономику городов. Такое мнение выразил в среду директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"С 2016 года наша компания разработала 40 мастер-планов территорий по всей России. Мастер-планирование не только решает ключевую задачу формирования городской среды, но и помогает диверсифицировать экономику российских городов", - сказал он на панельной дискуссии "Индустриальные города 2.0" в рамках ПМЭФ.

По словам спикера, задача мастер-плана - найти экономические смыслы территорий, подготовить комплекс инфраструктурных и средовых проектов, а также сформировать те направления бюджетных инвестиций, которые помогут перезапустить экономику в том или ином регионе. "Сейчас мы создали собственный проектный отдел, который также занимается разработкой этих стратегических документов", - рассказал Финогенов.

По его мнению, несмотря на то, что пока мастер-планы не закреплены в российском законодательстве, за последние два года "мы видим, что очень активно - и по поручению президента, и по поручению правительства - эти документы разрабатываются и фактически они вошли в управленческую реальность нашей страны". Эксперт убежден, что экономический успех того или иного региона связан не с его размерами, а с поиском его места в системе разделения труда.

В частности, для развития экономической и социальной системы нового учебного кампуса Дальневосточного федерального университета, который появился в незастроенной зоне на острове Русский, ДОМ.РФ спроектировал и реализует многофункциональный район, фактически небольшой город-спутник Владивостока. Интеграция учебного кампуса с городскими функциями помогает выстроить более эффективную модель работы вуза и территории. В городах Тверской и Ивановской областей мастер-план, разработанный компанией, предусматривает ревитализацию исторических промышленных зон с применением необходимых государственных программ льготного кредитования.

Мастер-план территории - это документ, в котором предлагаются разные варианты развития территории (функциональное зонирование, эскизные планировочные решения и прочее), определяется наиболее предпочтительный вариант и формируется концепция. Он определяет проекты, которые нужно реализовать для достижения жизнестойкости города, повышения качества жизни, развития экономики, привлечения человеческого капитала.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.