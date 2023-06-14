ДНР и Крым будут сотрудничать в научно-технической и экономической сферах

Соответствующее соглашение главы республик подписали на полях Петербургского международного экономического форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах между ДНР и Республикой Крым подписали в среду на полях Петербургского международного экономического форума главы регионов Денис Пушилин и Сергей Аксенов.

"Сейчас мы подписали между республиками соглашение. Это касается разных направлений, в том числе экономического и культурного взаимодействия. Что по понятным механизмам - поставлять как из Донбасса в Крым, так и из Крыма в Донбасс. Конечно же, этим сейчас займутся профильные ведомства. А это соглашение как раз та опорная точка, чтобы эти отношения выстраивать в юридической и практической плоскости", - сказал Пушилин, добавив, что тесное сотрудничество, дружеские отношения Крыма и Донецкой Народной Республики сложились еще до того, как она стала субъектом РФ.

ДНР и Крым договорились принимать согласованные меры, чтобы создавать благоприятные условия для сотрудничества в различных сферах. "Стороны развивают сотрудничество по широкому кругу вопросов в области экономики, торговли, инвестиционной деятельности, предпринимательской деятельности, электроэнергетики, имущественных отношений, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, жилищной политики, природоохранной деятельности", - говорится в тексте документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Также ДНР и Крым будут активно взаимодействовать в сфере культуры, межнациональных отношений, сохранения памятников исторического наследия, молодежной политики, искусства, спорта и туризма, говорится в документе.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.