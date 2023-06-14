14 июня, 11:28

Пушилин отметил важность проведения ПМЭФ, несмотря на СВО

© Гулия Леваненкова/ ТАСС

Врио главы Донецкой Народной Республики отметил, что "не будь этой площадки, никаким образом не начать взаимодействие" с дружественными странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил важность проведения Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), несмотря на специальную военную операцию (СВО).

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"Не будь этой площадки, никаким образом не начать это взаимодействие [с дружественными странами]. Я считаю, это необходимо, несмотря на то, что идет специальная военная операция. С окончанием специальной военной операции, с нашей победой, жизнь не закончится, она будет развиваться. И конечно, для этого нужны предпосылки. Эти предпосылки создаются в том числе на Питерском международном экономическом форуме", - сказал он в кулуарах форума.

ДНР в этом году второй раз участвует в ПМЭФ, впервые республика принимала участие в форуме в 2022 году.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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