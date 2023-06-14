Бюджет РФ в первый год перехода общепита от УСН к ОСН получил 2,5 млрд рублей

Как сообщили в Минфине, ведомство готово обсуждать с бизнесом распространение этого режима на новые отрасли

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в первый год перехода организаций общественного питания от упрощенной системы налогообложения (УСН) к общей (ОСН) получил 2,5 млрд рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на мероприятии "Налоговое законодательство: мифы и реальность" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Эксперимент с переходным периодом проходит успешно. Зафиксирован рост выручки, среднемесячной заработной платы - почти на 30%, численности работников. Финансовый результат за первый год для общепита - 2,5 млрд рублей", - сказал Сазанов.

Он отметил, что Минфин готов обсуждать с бизнесом распространение этого режима на новые отрасли, "если в секторе есть потенциал по обелению зарплаты и занятости".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.