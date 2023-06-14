Беспилотные грузовики в 2024 году смогут перевезти по трассе М-11 около 220 тыс. т грузов

В 2023 году в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" планируется достичь объема перевозок в 50 тыс. т

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Грузоперевозки беспилотными грузовиками по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" в 2024 году могут составить около 220 тыс. т, следует из презентации Минтранса РФ в рамках сессии "Поехали! Грузовые беспилотные перевозки: впервые на магистрали и комплексно" на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, в текущем году в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" планируется достичь объема перевозок в 50 тыс. т грузов.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщал, что в 2024 году по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" планируется дополнительно запустить 12 беспилотных грузовых автомобилей для коммерческих перевозок грузов.

14 июня на трассе М-11 запущено движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов. Запуск приурочен к открытию Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.