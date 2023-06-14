Будущий глава Минсельхоза Румынии потребует продления запрета на импорт зерновых с Украины

Флорин Барбу уточнил, что в перечень таких запрещенных товаров могут быть включены мед и мясо, "а также другие приоритеты Румынии"

БУХАРЕСТ, 14 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост министра сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии Флорин Барбу заявил в среду, что потребует у Еврокомиссии продлить ограничения на импорт зерновых с Украины до конца года и расширить список ограничений. Об этом он заявил в ходе слушаний в профильной парламентской комиссии, которая должна дать отзыв на его утверждение в этой должности в правительстве Марчела Чолаку на голосовании в парламенте в четверг.

"Запрет действует до 15 сентября, - приводит его слова агентство Agerpres. - Я проведу беседу с коллегами из других стран, и мы потребуем продления [запрета на импорт] до 31 декабря. На посту министра я попытаюсь, наряду с товарами, о которых мы здесь говорим, - рапс, пшеница, кукуруза и подсолнечник, внести [в список запретов] и другие товары, до 10 товаров".

Он уточнил, что в перечень запрещенных к импорту товаров могут быть включены мед и мясо, "а также другие приоритеты Румынии с тем, чтобы румынские фермеры могли продавать товары, которые они производят в Румынии".

Большинство членов комиссии проголосовали за утверждение Барбу на посту министра сельского хозяйства и развития сельских регионов в будущем правительстве Румынии.