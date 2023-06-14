"Фосагро" к 2030 году создаст около 30 новых биопрепаратов

Как сообщили в компании, для этого создан центр инноваций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" планирует к 2030 году создать около 30 новых биодобавок для животноводства и растений в рамках новой программы по развитию биопрепаратов. Об этом сообщил в рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель генерального директора по продажам, маркетингу и логистике "Фосагро" Михаил Стеркин.

"Мы создали центр инноваций, это центр совместно с нашим научно-исследовательским институтом НИУИФ. И создали программу по развитию биопрепаратов, стимуляторов роста, корректоров питания, которые появятся к 2030 году. Порядка 30 продуктов появится в нашей линейке", - сказал он.

Кроме того, Стеркин отметил, что компания развивает проекты для сельхозтоваропроизводителей, чтобы они ознакомились и научились применению минеральных удобрений, создает собственные образовательные онлайн-проекты для студентов.

О компании

"Фосагро" - один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Экономическими бенефициарами 43,66% компании являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% - жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко - Татьяне Литвиненко, получившей пакет от супруга в мае 2022 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.