Липецкая область подпишет на ПМЭФ свыше 20 соглашений с инвесторами

Мероприятие продлится до 17 июня

ЛИПЕЦК, 14 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области планируют в рамках Петербургского международного экономического форума подписать свыше 20 соглашений как с существующими, так и с новыми инвесторами. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов, который возглавляет делегацию региона.

"Форум - это импульс для развития экономики области, планируем подписать более 20 соглашений как с существующими, так и с новыми инвесторами, важно, что крупные компании готовы вкладывать средства не только в новые производства, но и в развитие нашего региона, улучшение условий жизни липчан", - сказал Артамонов.

Также среди мероприятий форума он выделил подведение итогов национального рейтинга инвестиционного климата за 2022 год. "В прошлом году мы вошли в топ-10 регионов по инвестпривлекательности, надеемся, что сохраним лидирующие позиции", - отметил Артамонов. Кроме того, губернатор планирует ряд деловых встреч с федеральными министрами, главами регионов, представителями бизнес-сообщества.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.