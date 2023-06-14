Кавказ.РФ разработает мастер-план развития территории чеченского озера Кезеной-Ам

Соглашение подписали генеральный директор института Андрей Юмшанов и председатель правительства региона Муслим Хучиев

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Единый институт управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" разработает мастер-план развития территории озера Кезеной-Ам в горах Чечни. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор института Андрей Юмшанов и председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"На полях ПМЭФ-2023 подписали первое соглашение - с Чеченской Республикой. Договорились, что наш институт развития займется разработкой мастер-плана территории озера Кезеной-Ам. Работу планируем выполнить в два этапа: комплексный анализ территории и разработка мастер-плана и формирование предложений по развитию", - говорится в сообщении АО "Кавказ.РФ".

Институт активно занимается мастер-планированием в регионах Северного Кавказа. Один из первых его проектов "Солнечный пояс Алании". "Туристическое мастер-планирование - новое направление развития, которое собирает в себе пространственное и стратегическое планирование плюс отраслевую специфику. Важная задача - отразить своеобразие территории и создать уникальное торговое предложение региона", - отмечает в пресс-релизе.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.