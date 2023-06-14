Обход Аксая и обход Краснодара намерены открыть 15 июня

Обход города Аксай включает бесплатные и платные участки федеральной автодороги М-4 "Дон"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Обход Аксая в Ростовской области и дальний западный обход Краснодара откроют для движения автомобилей 15 июня, сообщил глава компании "Автодор" Вячеслав Петушенко на сессии "Поехали! Грузовые беспилотные перевозки: впервые на магистрали и комплексно" в рамках ПМЭФ-2023.

"Надеюсь, завтра мы откроем движение, вернее не надеюсь, а уверен, двух последних таких серьезных точек на этой трассе [М-4 "Дон"] - обход Ростова и обход Краснодара", - сказал он.

В мае Петушенко говорил, что обходы городов Аксай и Краснодар планируется открыть 10 июня текущего года.

Ранее "Автодор" сообщал, что в этом году на трассе М-4 "Дон" будут открыты участки в обход Аксая и Краснодара, движение автомобилей планировалось запустить к пику летнего сезона.

Обход города Аксай включает бесплатные и платные участки федеральной автодороги М-4 "Дон". Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Обход Аксая станет дорогой I технической категории. На ней будет возведено восемь транспортных развязок, 16 путепроводов и восемь мостов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.