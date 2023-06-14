Число проектов по разработке лекарств в России за год выросло на 20%

Как сообщили в Минздраве, за последние два года ведомство "в значительной степени" переориентировало тематику научных исследований, чтобы они были востребованы пациентами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Число научных проектов по разработке лекарств в России за последний год выросло на 20%, сообщил в среду замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Количество научных проектов по разработке лекарственных препаратов за последний год у нас увеличилось на 20% - 44 проекта по созданию инновационных лекарств. Практически в два раза изменилось количество разрабатываемых инновационных медицинских изделий", - сказал он на сессии "Национальная лекарственная политика: путь к суверенитету России".

Глаголев добавил, что за последние два года Минздрав "в значительной степени" переориентировал тематику научных исследований, чтобы они были востребованы пациентами, а также были интересны для потенциальных индустриальных партнеров и лицензиатов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.