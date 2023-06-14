В Ленобласти заявили, что Белоруссия - крупнейший внешнеэкономический партнер региона

За первый квартал 2023 года объем торговли составил $116,9 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Республика Беларусь за последние месяцы стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленинградской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с первым заместителем премьер-министра страны Николаем Снопковым в рамках XI заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь.

"С белорусской делегацией сверили работу по дорожной карте. Республика за год стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Ожидаем, что рекордные цифры экономического сотрудничества 2022 года в 2023-м будут превышены", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, за первый квартал 2023 года объем торговли между Ленинградской областью и Республикой Беларусь составил $116,9 млн, по сравнению с 2022 годом оборот увеличился на 38%.

По итогам встречи состоялось подписание протокола XI заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь с Ленинградской областью, который охватывает проекты торгово-экономического сотрудничества в сферах промышленности, кооперации, сельского хозяйства, строительства, культуры, туризма, молодежной политики.