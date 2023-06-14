Запасы нефти в США за неделю увеличились на 7,9 млн баррелей

Они составили 467,1 млн баррелей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 7,9 млн баррелей и на 9 июня 2023 года составили 467,1 млн баррелей. Об этом говорится в сообщении Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 7% ниже среднего за последние пять лет показателя, характерного для этого времени года.

По данным на 17:36 мск, августовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 0,2% - до $74,33 за баррель, в то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июле росла на 0,16% - до $69,64 за баррель.