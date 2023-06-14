14 июня, 14:52

Decathlon через суд требует почти 20 млн рублей от московского ТЦ "Филион"

Причины обращения в суд пока неясны

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon через свое российское юридическое лицо требует в арбитражном суде около 20 млн рублей от торгово-развлекательного центра "Филион" на западе Москвы, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Один из магазинов Decathlon, ныне закрытый, находился в этом ТЦ.

Заявление с требованием выплаты 19,6 млн рублей зарегистрировано в базе арбитражного суда Москвы 9 июня.

Причины обращения в суд пока неясны, ТАСС обратился за комментарием в пресс-службу Decathlon в России.

В отношении юрлица ТЦ "Филион" - АО "Экстракт-Фили" - в октябре прошлого года были поданы два заявления о банкротстве, инициированные Федеральной налоговой службой России и Альфа-банком.

Сеть Decathlon приостановила деятельность в России в марте 2022 года. Причиной стала невозможность ввозить в страну товары зарубежного производства. Некоторые из магазинов Decathlon успел продать российским компаниям. 

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