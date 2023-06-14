В "Сколково" прогнозируют двукратный рост рынка высокотехнологичного биотеха за 10 лет

Старший вице-президент по инновациям фонда Кирилл Каем связал рост интереса к биотеху научными тенденциями, когда риски, связанные с фундаментальными научными исследованиями, уже сняты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Двукратный рост рынка высокотехнологичных разработок в сфере биотехнологий ожидается в ближайшее десятилетие, инвесторам необходимо объяснять перспективы этого рынка, сказал старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем, модерировавший сессию "Инвестиции в высокотехнологичный биотех: миф или реальность?" Петербургского международного экономического форума.

"Венчурные инвестиции упали вместе со всем рынком, но интерес остается. Растет спрос со стороны индустриальных партнеров и неспецифических игроков. Важно, чтобы институциональные игроки создавали венчурные фонды, и при появлении оценок проекта, входили туда. Наша задача всем частным инвесторам и крупным компаниям объяснять, почему эта важно и какова перспектива рынка (биотеха - прим. ТАСС), который более чем удвоится в течение следующих 10 лет", - сказал Каем.

Он отметил, что доля рынка инвестиций в области биотехнологий на фоне общего спада не уменьшалась. Инвесторы, по его мнению, понимают, что удовлетворить потребности быстрорастущего населения в безопасности без новых технологий невозможно. Также Каем связал рост интереса к биотеху научными тенденциями, когда риски, связанные с фундаментальными научными исследованиями, уже сняты.

Каем считает, что высокотехнологичный биотех в рамках одной страны существовать не может, и все игроки нацелены или на продвижение технологий, или конечного продукта в другие страны.

В сессии, в частности, приняли участие и представители стартапов. Евгений Костюшков, генеральный директор ООО "Медвиар" поделился опытом создания учебного продукта для студентов и врачей. "В 2017 году мы пришли в "Сколково" с прототипом симулятора, а сейчас наш продукт используется во множестве университетов России. Также с первого дня компания ориентировалась на международное развитие. Сейчас разработка локализована на 12 языках, уже есть продажи в 9 странах мира", - сообщил он.

Стенд компании MEDVR на ПМЭФ © Кристина Марченко/ ТАСС

Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов рассказал об инструментарии, который использует вуз для вывода на рынок новых медицинских изделий. "Мы пошли по пути создания профессиональной команды. Также мы создали полный цикл от идеи до продукта: у нас есть производственная мощность, R&D-центр, инжиниринг, свой маркетинг, отдел продаж. Это действительно стало приносить свои плоды. Наше оборудование и медицинское, и в сфере биотеха, реализуется не только в России. Продукты для реабилитации представлены в нескольких странах мира, образовательные решения приобретаются в 11 государствах. Это говорит о том, что качество нашей продукции соответствует всем требованиям", - сообщил ректор университета.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.