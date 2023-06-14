Внук де Голля считает, что БРИКС играет ведущую роль в переустройстве мира

Пьер де Голль отметил, что Запад "должен хорошо понимать, что он исключен из этого процесса вследствие неудачной политики западных лидеров, идущих по ложному пути"

ПАРИЖ, 14 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) играет сегодня важнейшую роль в переустройстве мира. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил в среду французский экономист, внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

"Многие страны сейчас хотят развиваться по другой модели, независимой от американской, которая не соответствует их ценностям. Сегодня мир перестраивается с упором на БРИКС и Евразию. Запад, в частности Франция, должен хорошо понимать, что он исключен из этого процесса вследствие неудачной политики западных лидеров, идущих по ложному пути", - отметил де Голль, присутствовавший в среду на приеме в посольстве РФ в Париже по случаю Дня России.

Он подчеркнул, что бесконечные антироссийские санкции непрерывно ослабляют Европу. "Ограничительные меры не дали никакого эффекта, кроме обнищания и ослабления Европы. Это было сделано по воле США и привело к глубокому системному кризису", - сказал он.

Де Голль выразил уверенность, что Франции важно усиливать связи с Россией, это пойдет на пользу обеим странам. "Я иду по стопам моего деда, который считал, что для Франции и России быть едиными - значит быть сильными, в то время как быть разделенными - значит быть в опасности, - заявил он. - Я верю в то, что рано или поздно наши народы найдут силы восстановить равновесие. У нас, помимо симпатии, есть общая история, общая победа, общие история и культура".

Говоря о ситуации вокруг Украины, де Голль выразил надежду на ее скорую нормализацию. "Я уверен, что все встанет на свои места, поскольку у американцев все меньше средств продолжать делать то, что они делают, равно как и у европейцев", - сказал он. При этом де Голль отметил, что США не заинтересованы в урегулировании украинского конфликта, "поскольку его продолжение позволяет им и дальше продавать оружие и расширять НАТО, что является риском для России".

По его мнению, Европе и, в частности, Франции не следует подпитывать эскалацию конфликта. "Мы не должны увязнуть в этой своего рода драматической игре, направленной на усиление противостояния", - заключил внук экс-президента Франции.