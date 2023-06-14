Белоусов сообщил, что доля экспортеров в секторе МСП за два года не изменилась

Она составляет порядка 1%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Доля экспортеров среди компаний МСП в России за последние два года не изменилась, остается на уровне порядка 1% от общего количества малых и средних предприятий, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на форуме ПМЭФ-2023.

"Как два года назад был 1% экспортеров, которые у нас среди МСП, так у нас там порядка 60 тыс. из 6 млн. Так у нас до сих пор, значит, 1% и существует", - сказал Белоусов в ходе пленарной сессии Российского форума МСП.

Как объяснил Белоусов, люди боятся неизвестности. По его словам, "кажется, что это очень сложно". При этом первый вице-премьер сказал, что работа по необходимым мерам содействия малому и среднему бизнесу в организации экспорта продукции ведется.

"Работа в этом направлении уже ведется. Здесь должны подключиться региональные власти, центры поддержки экспорта для того, чтобы они объясняли и помогали, в первую очередь, что это просто", - отметил Белоусов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.