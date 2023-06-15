На развитие городов Арктической зоны России выделили около 8 млрд рублей

Деньги пойдут на ближайшие три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Около 8 млрд рублей выделено на поддержку и развитие городов Арктической зоны РФ на ближайшие три года. Об этом сообщила замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева в ходе сессии "Новые возможности развития арктических городов", которая прошла в среду в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На трехлетку выделены почти 8 мдрд рублей [на развитие Арктической зоны]. Уже эти средства могут быть сфокусированы, направлены на социальную инфраструктуру, подготовку проектно-сметной документации", - сказала она. Нургалиева также отметила, что работа по формированию мастер-стратегии развития города - это в первую очередь возможность договориться региональной власти с жителями, с бизнесом и сфокусировать свое видение о том, как будет развиваться территория и как каждый из субъектов этого развития себя видит.

"Мы наблюдаем, что такое планирование и оценка развития города позволяет самому городу, субъекту, жителям увидеть точки приложения усилий, увидеть экономическую эффективность того, как будет двигаться город. И эта стратегия позволяет отнестись ко всей инфраструктуре городской как государственной большой инвестиции", - сказала она, добавив, что это позволяет привлечь новый бизнес, для которого тоже будут понятны перспективы развития города.

"Жители и предприниматели будут голосовать, чтобы оставаться в этом городе, чтобы реализовывать себя на этой территории, привлекать новые инвестиции, инвестировать в человеческий капитал", - заключила Нургалиева.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.