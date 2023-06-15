Магаданская область намерена выйти на 80% самообеспеченности овощами

Посевные площади в регионе в 2023 году планируют увеличить по всем сельскохозяйственным культурам

ТАСС, 15 июня. В Магаданской области намерены достигнуть уровня самообеспеченности населения овощами на 70-80%. Об этом в четверг заявил в интервью ТАСС губернатор региона Сергей Носов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Решим в этом году вопрос обеспечения стабильным электричеством наших новых теплиц, которые построил частный инвестор по современнейшей технологии. Наша задача - выйти где-то на 70-80% обеспечения собственной продукцией: помидоры, огурцы, зелень, но в основном, помидоры, огурцы. Хочу сказать, что мы даже клубнику выращиваем, и она просто влет уходит. Мы очень рады, что, во-первых, людям нравится, во-вторых, цены снижаем", - рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, за какой срок удастся достичь цели.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, хозяйства колымской зоны, традиционно первыми начинающие весенние полевые работы, посадку завершили. Хозяйства приохотской (прибрежной) зоны планируют завершить посевную к началу следующей недели. По состоянию на 13 июня, посадили овощи открытого грунта (капуста, морковь, свекла), 58% плановых площадей картофеля, 67% однолетних трав.

Для обеспечения проведения полевых работ сельскохозяйственным товаропроизводителям оказали государственную поддержку в виде финансового обеспечения в размере 55,5 млн рублей, в том числе из областного бюджета 41,4 млн рублей. Посевные площади в 2023 году планируют увеличить по всем сельскохозяйственным культурам. Под урожай 2023 года планируются к посадке 395 га картофеля (102,9% от уровня 2022 года), 32,4 га капусты (105,5%), 10,3 га свеклы (101%), 11,6 га моркови (104,5%), 6 572 га однолетних трав (104,6%). Общая посевная площадь составит - 7021,3 га, что на 4,5% больше 2022 года.

В Магаданской области реализуется в последние годы несколько мер и мероприятий, направленных на увеличение производства картофеля и овощей открытого и защищенного грунта. В частности, в 2019 году начали и завершили в 2021 году инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса пятого поколения площадью 1,55 га. Плановый объем производства - 1 120 тонн в год, в том числе: огурцы - 665 тонн, томаты - 435 тонн, зеленые культуры - 12 тонн, клубника - 4,5 тонн. Этот тепличный комплекс позволит повысить уровень самообеспеченности региона овощами на 9%, а по овощам защищенного грунта на 33%.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс, ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.