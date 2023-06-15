Силуанов заявил, что в России не ожидали быстрого замещения иностранных компаний

Министр финансов РФ отметил, что российский бизнес быстро адаптировался к изменениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российские власти не ожидали, что отечественный бизнес так быстро заместит ушедшие иностранные компании, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Первое - это рост из-за того, что влили в экономику. Вторая тема - это можно было бы и ограничиться этими вливаниями внешними, но бизнес быстро адаптировался, <…> в том числе заняв место иностранных компаний, которые ушли. Мы не ожидали, что это так быстро произойдет. Если посмотреть по индексу уверенности бизнеса, то он вырос. Если год назад - около 48%, то сейчас - 54%", - сказал Силуанов.