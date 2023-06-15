В Астраханской области намерены построить агрокомплекс до 2028 года

Объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Крупный агрокомплекс по выращиванию и промышленной переработке овощей открытого грунта будет создан до 2028 года в Ахтубинском районе Астраханской области, инвестиции в проект составят 3,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона Игоря Бабушкина.

"Инвестиционный проект "Строительство агрокомплекса по выращиванию и промышленной переработке овощей открытого грунта в Астраханской области" ООО "Комплексные поставки" рассчитан на 5 лет и предусматривает создание в Ахтубинском районе Астраханской области агрокомплекса по выращиванию, хранению и промышленной переработке овощей открытого грунта", - говорится в сообщении с уточнением, что общий объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей.

Отмечается, что в результате реализации проекта планируется создать 850 рабочих мест, ввести в сельхозоборот не менее 3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения с объемом производства овощной продукции 84 тыс. тонн в год. Также будут возведены хранилища мощностью 30 тыс. тонн, завод, на территории которого будут размещены перерабатывающий комплекс, котельная, искусственный водоемнакопитель, насосная станция, а также административно-бытовой корпус и общежитие со столовой.

По данным пресс-службы, на площадке ПМЭФ Бабушкин также подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ООО "Белая дача Волга" Павлом Кузьминым, в частности о создании на территории региона производства по выращиванию овощной продукции по программе импортозамещения. Так, основными культурами для выращивания и реализации станут салат, лук, перец, кабачки, брокколи, баклажаны. В ходе реализации проекта планируется введение в сельскохозяйственный оборот 330 га земель сельхозназначения с объемом производства овощной продукции до 12 тыс. тонн в год, а также строительство овощехранилищ общей мощностью до 7,5 тыс. тонн. Инвестиции в проект за 5 лет составят 1 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.