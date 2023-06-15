Собянин: для представителей туристической отрасли на Russpass открылся бизнес-портал

По словам мэра столицы, на бизнес-портале много инструментов, таких как календарь событий Мостуризма, калькулятор для расчета размера грантов, фотобанк с видами города

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бизнес-портал начал работать на отечественной платформе для путешествий по России Russpass. Об этом сообщил в четверг в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Запустили бизнес-портал на Russpass - отечественной платформе для путешествий по России. Теперь эта онлайн-площадка заработает и для представителей туротрасли столицы, регионов и зарубежных партнеров. Здесь им будет проще взаимодействовать друг с другом", - написал мэр.

По его словам, на бизнес-портале много удобных инструментов, например: календарь событий Мостуризма на каждый месяц - причем в нем смогут размещать информацию и сами организаторы туристических активностей - через запрос на портале или по форме обратной связи; калькулятор для расчета размера грантов в сфере туризма, которые предоставляет город туроператорам и организаторам деловых мероприятий; фотобанк с яркими видами столицы.

"Скоро заработают сервисы поиска контактов и назначения встреч, подбора площадки и подрядчика для организации мероприятий в столице. В разделе "Бизнес" в онлайн-журнале Russpass Mag будут публиковаться аналитические статьи, интервью с лидерами рынка и другие полезные материалы", - добавил Собянин.

Он также отметил, что сервис Russpass был запущен в июле 2020 года, им уже воспользовались больше 7 млн раз. Сейчас доступны 30 сервисов и свыше 20 тыс. продуктов для путешествий на четырех языках. Здесь можно спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу.

"Таким образом, московская туристическая экосистема стала полноценной заменой ушедших с рынка зарубежных сервисов", - заключил мэр.