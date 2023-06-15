Продажи участников программы "Сделано в Москве" выросли на четверть

Площадка насчитывает более 1,5 млн уникальных посетителей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. компаний объединяет программа поддержки локальных брендов "Сделано в Москве", стартовавшая в столице осенью 2022 года. Продажи брендов выросли на четверть, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Благодаря различным инструментам поддержки предприниматели повышают узнаваемость своего бренда, расширяют аудиторию и увеличивают оборот. Продажи участников программы "Сделано в Москве" к маю выросли на четверть - на 26 процентов", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что один из ключевых форматов продвижения - размещение продукции столичных брендов на онлайн-платформе "Сделано в Москве". Сегодня площадка насчитывает больше 1,5 млн уникальных посетителей. Здесь представлено 12 тыс. товаров в 35 категориях: от одежды и аксессуаров до строительных материалов и оборудования. Пользователи могут познакомиться с производителями и поставщиками услуг, составить впечатление об ассортименте и перейти на сайт бренда для совершения покупки.

Брендированные витрины есть и на крупнейших российских маркетплейсах. На них уже можно найти свыше 1,1 тыс. компаний - участниц программы и 1,5 млн товаров столичного производства. Общая сумма сделок превысила 36 млн рублей.

"Продвижение локальных брендов не ограничивается онлайн-площадками. Увидеть их продукцию можно в торговых центрах, на отраслевых форумах и городских мероприятиях, таких как Московская неделя интерьера и дизайна, маркеты Московской недели моды, оптовая ярмарка "Текстильлегпром", Geek Picnic, фестивали "Московская весна" и "Пасхальный дар". К примеру, в мае среднемесячный доход компаний, представивших свою продукцию на офлайн-площадках, увеличился на 22%", - добавили в пресс-службе.

Московский опыт продвижения локальных брендов оценили коллеги из регионов. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) город подписал соглашения о сотрудничестве с Кировской областью и Республикой Коми. Столица поможет партнерам реализовать аналогичные проекты, в частности, поделится техническими наработками по созданию региональной онлайн-платформы для местных производителей.