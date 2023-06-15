Строительство газопровода Волхов - Мурманск планируют начать в 2023 году

По словам главы "Газпром межрегионгаза" Сергея Густова, электростанции Мурманска, в частности, намерены перевести на газ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Строительство газопровода Волхов - Мурманск, который "Новатэк" называл необходимым для реализации проекта "Мурманский СПГ", начнется в 2023 году, сообщил ТАСС глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

"До конца года начнутся работы по сооружению газопровода Волхов - Сегежа - Костомукша - Мурманск. Мы обсуждаем вопрос газификации Мурманской области сетевым газом с этого газопровода", - сказал он в кулуарах ПМЭФ. Финансирует проект "Газпром".

Густов отметил, что сейчас ведутся проектные работы по трубопроводу. "Наша компания "Газпром межрегионгаз" ведет работу по определению фактического спроса на природный газ в Мурманской области", - добавил он.

Глава компании пояснил, что предполагается перевод на газ электростанций Мурманска, также проектируемый газопровод пройдет рядом с такими промышленными центрами, как Мурманск, Апатиты, Кандалакша. "Пройдем вдоль всех промышленных центров Мурманской области, субъектом будет разработана в ближайшее время программа газификации, в которой будут определены источники газоснабжения, но, как мне видится, в основном это поставка с этого магистрального газопровода", - сказал он.

"Новатэк" изучает возможность строительства "Мурманского СПГ" из трех линий по 6,8 млн тонн каждая. Первая линия завода может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году. "Мурманский СПГ" может использовать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода - вывозиться танкерами без ледового класса. Как заявляла компания, для принятия инвестрешения по "Мурманскому СПГ" требуется строительство газопровода Волхов - Мурманск примерно в 1,3 тыс. км, который будет обеспечивать проект ресурсами.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.