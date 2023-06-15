Маркетплейсы заметили за размещением информации о продукции иноагентов без маркировки

К маю этого года Роскомнадзор и Минюст составили 44 протокола об административном правонарушении "за отсутствие указания на то, что сообщения и материалы созданы или распространены иностранным агентом", отметил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ зафиксировала факты размещения маркетплейсами продукции иноагентов без соответствующей маркировки. Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на заседании комиссии в четверг.

"Комиссия зафиксировала размещение различными информационными площадками и маркетплейсами информации об иностранных агентах и производимой ими информационной продукции без соответствующей маркировки", - отметил Пискарев. По его словам, к маю этого года Роскомнадзором и Минюстом России было составлено 44 протокола об административном правонарушении "за отсутствие указания на то, что сообщения и материалы созданы или распространены иностранным агентом".

Пискарев напомнил, что сегодня отсутствуют правовые механизмы пресечения деятельности, "позволяющей распространять информационные материалы иноагентов с нарушением требований законодательства". По его словам, урегулировать вопрос возможно в случае принятия законопроекта об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах, который закрепляет за Минюстом полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением законодательства об иноагентах. Документ находится на рассмотрении Госдумы, профильный комитет палаты по безопасности уже рекомендовал принять его в первом чтении.

Пискарев добавил, что в 2023 году в реестр включены 83 новых иноагента. По его словам, в 2022-2023 годах "выявлено шесть форм политической деятельности лиц, включенных в реестр иноагентов". Среди них - дискредитация вооруженных сил и распространение фейков о специальной военной операции, публичные призывы к государственным органам с целью оказания влияния на них, призывы к участию граждан в незаконных акциях, призывы к нарушению территориальной целостности России, пропаганда нетрадиционного сексуального поведения.

"Подобные действия иноагентов стимулируются финансовой и иной поддержкой из-за рубежа. По официальным данным, в 2022 году основными донорами, перечисляющими денежные средства НКО, включенным в реестр иностранных агентов, являлись США, Великобритания и Германия", - отметил Пискарев.