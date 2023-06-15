"Ростелеком" и "МойОфис" займутся созданием программно-аппаратных комплексов

Основными компонентами комплексов станут ОС "Аврора", платформы виртуализации удаленных рабочих мест "Базис.WorkPlace" и "Базис.DynamiX", а также офисное ПО "МойОфис Документы", "МойОфис Частное Облако 2" и Mailion

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" и российский разработчик офисного ПО "МойОфис" вместе будут разрабатывать мобильные, стационарные и серверные программно-аппаратные комплексы на операционной системе "Аврора" для работы с документами и коммуникаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "МойОфис".

"МойОфис" и ПАО "Ростелеком" договорились о создании программно-аппаратных комплексов (ПАК) для совместной работы с документами и коммуникаций в рамках мобильных и стационарных рабочих пространств и серверных решений на базе доверенной ОС "Аврора", их взаимном продвижении и поддержке. Соглашение о сотрудничестве между компаниями было заключено в рамках деловой программы ПМЭФ-2023", - сообщили в пресс-службе.

Основными компонентами комплексов станут ОС "Аврора", платформы виртуализации удаленных рабочих мест "Базис.WorkPlace" и "Базис.DynamiX", а также офисное ПО "МойОфис Документы", "МойОфис Частное Облако 2" и Mailion, которые обеспечивают совместную работу с документами и коммуникациями в безопасной среде частного облака организации, добавили в пресс-службе.

Также компании адаптируют существующие разработки к использованию в составе решений для национальной мобильной экосистемы ОС "Аврора" и обеспечат их взаимную совместимость, отметили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.