NYT: США не перестанут зависеть от поставок обогащенного урана из РФ в течение 10 лет

По данным газеты, в Соединенных Штатах необходимо создавать эту отрасль с нуля

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. США смогут преодолеть сильную зависимость от поставок обогащенного урана из России только через 10 лет. Эту отрасль в штатах нужно создавать с нуля, а отказаться от использования атомных электростанций Вашингтон не может из-за борьбы с изменением климата, сообщила американская газета The New York Times в ночь на четверг.

Как указывает издание, в результате действия нескольких исторических факторов, включая заключение после распада СССР договора между Россией и США о поставках обогащенного урана из РФ, американская сторона на сегодняшний день "прекратила обогащать уран". Для создания в стране этой отрасли с нуля "может потребоваться более десятилетия", утверждает издание со ссылкой на источники в американской атомной промышленности.

По данным газеты, на Россию приходится "около трети необходимых США поставок" обогащенного урана, который используется в качестве топлива на атомных электростанциях. Необходимость же борьбы с изменением климата за счет реализации перехода на источники энергии с низким уровнем выбросов углекислого газа не позволяет американскому правительству отказаться от использования атомных электростанций.

В итоге американские компании вынуждены "продолжать выплачивать "Росатому" около $1 млрд ежегодно" за поставки этого вида топлива, несмотря на энергетическое эмбарго в отношении российских энергоресурсов, введенное США в ответ на начало Россией ее спецоперации на Украине. В американском истеблишменте также растут опасения, что РФ может использовать зависимость США от поставок обедненного урана из России для оказания давления на штаты в целях достижения геополитических целей.