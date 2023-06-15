"ИрАэро" запустит в июле рейсы из Саратова в Баку

Самолеты будут летать один раз в неделю

САРАТОВ, 15 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Ираэро" в июле откроет новое направление полетов - из Саратова в Баку. Об этом в четверг сообщила пресс-служба международного аэропорта "Гагарин".

"Авиакомпания "ИрАэро" с 4 июля открывает прямые регулярные рейсы из международного аэропорта "Гагарин" в Баку. Полеты запланированы с частотой один раз в неделю по вторникам на весенне-летнее расписание на воздушных судах Sukhoi Superjet 100", - говорится в распространенном сообщении. В пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что это новое направление, ранее рейсы в Баку не осуществлялись.

По вторникам борт будет вылетать из Саратова в 20:20 (19:20 мск), прибывать в Баку - в 22:50 (21:50 мск). Вылет обратного рейса - также по вторникам в 16:55 (15:55 мск), прибытие в Саратов в 19:05 (18:05 мск).