Глава "Фосагро" заявил, что российские порты заменили Балтику при экспорте удобрений

По словам Михаила Рыбникова, компания во многом поменяла схемы перевалки, сократив долю использования контейнеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российские порты смогли полностью заменить балтийские при экспортных поставках удобрений, заявил глава "Фосагро" Михаил Рыбников на Петербургском международном экономическом форуме.

"Исторически значительная часть экспорта удобрений шла через порты Прибалтики, это полностью в прошлом году прекратилось. Надо сказать, что российские порты смогли эффективно нарастить мощности перевалки через Усть-Лугу, Санкт-Петербург, Мурманск и полностью заместить. Весь поток, который шел через Прибалтику, в настоящее время полностью работает через российские порты", - сказал Рыбников.

Он также добавил, что "Фосагро" во многом поменяла схемы перевалки, сократив долю использования контейнеров. Однако тема логистики удобрений остается проблемной.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.