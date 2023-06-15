Путин рассчитывает, что высокие темпы строительства дорог в РФ сохранятся

По словам президента, в 2022 году было отремонтировано порядка 6,2 тыс. км федеральных трасс

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что высокие темпы строительства и ремонта дорог в РФ сохранятся.

"В прошлом году было отремонтировано порядка 6,2 тыс. км федеральных трасс и более 20 тыс. км региональных автодорог, построено и реконструировано 400 км федеральных трасс и 1,2 тыс. км регионального значения. Рассчитываю, что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем, база для этого создана хорошая", - сказал глава государства.

В целом, по словам Путина, в стране идет масштабная работа по строительству современных дорог, по развитию транспортной инфраструктуры во всех регионах. "Результаты первых месяцев текущего года показывают, что работа по ремонту дорог в рамках профильного нацпроекта ["Безопасные качественные дороги"] идет с превышением темпов прошлого, причем рекордного по объемам, года", - добавил президент.

Современные дорожные коммуникации позволят разгрузить федеральные трассы, увеличить грузо- и пассажиропотоки, что крайне важно, повысить безопасность движения, снизить количество ДТП, перечислил Путин. "Отмечу, что масштабные транспортные проекты дают толчок комплексному развитию территорий, городов и поселков, служат стимулом для жилищного и инфраструктурного строительства в регионах", - обратил внимание он.

Кроме того, продолжил глава государства, создание новых трасс - это и важный вклад в расширение перспективных международных транспортных коридоров, развитие выгодных транзитных маршрутов, эффективной логистики, межрегиональной кооперации, которая особенно важна для РФ сейчас.

"Уверен, что впереди у нас новые масштабные проекты - все в планах и все планы будем реализовывать, а значит, наши профессиональные знания, опыт будут непременно востребованы. Когда я сказал "наши", имею в виду всех людей, все структуры, которые задействованы в этой масштабной работе", - заключил Путин.