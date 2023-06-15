Биржевая цена газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м

Общий рост цены с начала дня составляет почти 17%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов превысила $500 за 1 тыс. куб. м впервые с апреля 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет почти 17%.

Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $502 за 1 тыс. куб. м, или €44,8 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Цена газа в Европе по итогам весны упала почти в два раза, до около $282 за 1 тыс. куб. м, на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа (СПГ) и теплой погоды. Так, заполненность хранилищ превышает 72%, а поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в мае достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений - 12,16 млрд куб. м.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой же подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в подземных хранилищах до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.