Самарская область заключила соглашение о производстве беспилотников на 20 млрд рублей

В регионе также планируют открыть завод по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур за 13,6 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Самарской области в первый день Петербургского международного экономического форума подписали соглашение с компанией "Транспорт будущего" о создании кластера беспилотной авиации, в который инвестируют 20 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Благодаря этому [соглашению] будет создан целый кластер беспилотной авиации, предполагающий полный цикл производства. В результате реализации проекта общий объем инвестиций превысит 20 млрд рублей. Компания планирует создать более 1 тыс. новых инновационных рабочих мест", - говорится в сообщении правительства региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что проект уже реализуется. Глава региона рассчитывает, что к концу года в Самарской области запустят производство беспилотников. Глава компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко уточнил, что проект предусматривает создание не только производства беспилотников, но и отечественной комплектующей базы.

Еще свыше 13,6 млрд рублей инвестиций поступит в регион по соглашению, подписанному с гендиректором "Тольяттинского комбината пищевых продуктов" Михаилом Смирновым. Компания создаст в Особой экономической зоне "Тольятти" один из крупнейших в стране заводов по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур. На предприятии будут трудоустроены 1265 человек.

Также региональные власти заключили соглашение с "Корпоративным центром ИКС 5", по которому в четвертом квартале 2023 года на площадке логистического парка "Преображенка-2" появится распределительный центр группы компаний "Х5". Объем инвестиций в проект превысит 2 млрд рублей, центр привлечет на работу 1,5 тыс. человек.

В целом объем за первый день работы на ПМЭФ Самарская область привлекла инвестиции на сумму более 35 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.