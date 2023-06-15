В Тульской области "Новатэк" намерен построить малотоннажный СПГ-завод

В компании отметили, что СПГ позволит повысить экономическую эффективность использования транспорта, снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить надежность энергоснабжения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон и губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта строительства малотоннажного СПГ-завода на территории Тульской области, говорится в сообщении компании.

Соглашение предусматривает строительство малотоннажного СПГ-завода мощностью 126 тыс. тонн в год в Тульской области на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Узловая". "Проект будет являться самым крупным СПГ-заводом в Центральном федеральном округе Российской Федерации и обеспечит поставки сжиженного природного газа в качестве моторного топлива через сеть криоАЗС и для нужд автономной газификации", - отмечается в сообщении.

Использование СПГ позволит повысить экономическую эффективность использования транспорта, снизить негативное воздействие на окружающую среду, повысить надежность энергоснабжения и будет способствовать экономическому развитию регионов России, подчеркнули в "Новатэке".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.