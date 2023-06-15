Глава "Росгеологии" пока не видит снижения нефтяной геологоразведки из-за решений ОПЕК+

Сергей Горьков отметил, что они могут отразиться на геологоразведочных контрактах в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российские компании пока не уменьшают объемы геологоразведочных работ в части нефти на фоне решений ОПЕК+ по снижению нефтедобычи на 2023 и 2024 годы. Об этом сообщил журналистам глава "Росгеологии" Сергей Горьков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Тендеры идут. Мы внимательно на это смотрим, но пока рынок не свертывается. Пока [объемы геологоразведки] не падают, что нас радует", - сказал он.

При этом Горьков допустил, что решения ОПЕК+ могут отразиться на геологоразведочных контрактах в 2024 году. Но сейчас, по его словам, активность в нефтяной геологоразведке даже выше, чем в 2022 году. "Может, это еще отложенный спрос прошлого периода, особенно 2020 года, когда цена [нефти] упала во время пандемии", - отметил глава "Росгеологии".

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.