Губернатор Подмосковья считает эффективным участие региона в ПМЭФ

По словам Андрея Воробьева, подобные мероприятия дают возможность поддержать инвестора и бизнес, публично закрепить обязательство региона и сопровождать проект

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает эффективным участие региона в работе Петербургского международного экономического форума и не согласен с утверждением о том, что подписанные "на полях" мероприятия соглашения можно было заключить в другой обстановке.

"За все годы мы проанализировали количество подписанных соглашений и их процент реализации: так вот 80%, восемь из десяти соглашений, которые мы подписываем, - они реально реализуются, то есть эффект достаточно высокий", - сказал в четверг Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, подобные мероприятия дают возможность оказать поддержку инвестору и бизнесу, публично нормативным актом закрепить обязательство региона и далее сопровождать проект. "Второй важный момент - персональные контакты и общение: когда ты открыт и ждешь инвесторов, то они идут к тебе с удовольствием", - продолжил Воробьев.

Между тем, он заметил, что не согласен с утверждением о том, что заключаемые на форуме соглашения можно было бы заключить в других местах. "На самом деле это имеет принципиально важное значение", - подчеркнул губернатор. Однако, заметил Воробьев, власти региона всегда переживают за то, чтобы их участие в форуме было наполнено содержанием.

Ранее Воробьев сообщил, что Московская область заключит в рамках ПМЭФ 36 соглашений на общую сумму инвестиций свыше 150 млрд рублей, в том числе и с рядом зарубежных партнеров. Реализация проектов по этим соглашениям позволит создать еще более 18,5 тыс. рабочих мест. В их числе соглашения в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, машино- и авиастроение, логистика, здравоохранение.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.