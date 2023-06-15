Россия и Белоруссия создадут наднациональный налоговый комитет

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщил, что соответствующая работа ведется в активной фазе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия ведут активную работу над созданием наднационального налогового комитета. Об этом заявил в четверг заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В рамках реализации союзных программ <...> сейчас в активной фазе ведется работа над созданием наднационального налогового комитета", - сказал он.

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял о планах создания такого комитета в рамках развития Союзного государства. Он также говорил, что появится интегрированная система администрирования косвенных налогов.