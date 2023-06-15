Росатом сообщил об очередной ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Вместо двух специалистов теперь на станции четыре человека - из Австрии, Франции, Кореи и Марокко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Восьмая ротация миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС состоялась, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

"Произошла очередная ротация миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - уже восьмая ротация. Вместо двух специалистов теперь четыре человека на ЗАЭС - из Австрии, Франции, Кореи и Марокко", - сказал он.

Он отметил, что Росатом планирует на следующей неделе провести встречу по ЗАЭС с руководством МАГАТЭ.

Гросси осмотрел ЗАЭС и убедился, что коллектив станции полностью обеспечивает ее безопасность, добавил Лихачев.