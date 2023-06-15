Мьянма планирует присоединиться к международной платформе трансграничных платежей

По словам главы Центробанка страны Дао Тхань Тан Све, в планах, в частности, присоединиться к универсальной платформе, которая будет единой для нескольких стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня /ТАСС/. Мьянма планирует присоединиться к универсальной платформе трансграничных платежей, которая будет единой для нескольких стран. Об этом в четверг заявила глава Центрального банка страны Дао Тхань Тан Све, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

"У банков есть возможность взаимодействовать с клиентами и предприятиями розничной торговли, чтобы проводить трансграничные платежи. Осуществляется контроль над платежами, видно, кто отправитель, кто получатель, и Центробанк осуществляет этот надзор. Используется новая платформа для осуществления трансграничных платежей. Это пилотный проект. У нас также есть планы присоединиться к универсальной платформе, которая будет единой для нескольких стран, чтобы таким образом повысить эффективность платежей", - сказала она.

Глава Центробанка рассказала, что после 2011 года они начали менять банковскую систему, потому что функционирование традиционных средств с развитием новых технологий было уже недостаточным. "Мы стали сотрудничать в этой области с соседними странами, с Китаем в том числе. У нас уже состоялась IT-революция, с 2018 года мы внедрили систему быстрых платежей. Для трансграничных транзакций мы стали использовать QR-коды и другие возможности. Мы также обратились к поставщикам интернет-услуг, чтобы они сотрудничали вместе с нами", - добавила она.

По ее словам, сейчас в Мьянме при активном участии Центробанка "разрабатывается новая платежная система, которая будет работать в режиме реального времени".