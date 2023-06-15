Россия намерена в полном объеме выполнить свои добровольные обязательства по ОПЕК+

Как сообщили в Минэнерго РФ, добровольное сокращение добычи РФ в рамках ОПЕК+ будет вестись от уровня в 9,949 млн б/с

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Добровольное сокращение добычи РФ в рамках ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) будет вестись от уровня в 9,949 млн б/с. Россия намерена выполнить обязательство в полном объеме, сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

"Мы, естественно, будем [выполнять в полном объем свои добровольные обязательства в рамках ОПЕК+]. У нас есть договоренность о добровольном сокращении добычи. Мы будем выполнять", — сказал Сорокин.

Сорокин подтвердил, что Россия уже направила в ОПЕК статистику по всем независимым источникам, которые считают уровни добычи страны. Он также подтвердил верность озвученной ОПЕК цифры, от которой организация считает объемы сокращения — 9,949 млн б/с.

ОПЕК сообщал, что квота России на добычу нефти в 2024 году в рамках сделки ОПЕК+ повышена с 9,828 б/с до 9,949 млн б/с на основе последних данных, предоставленных независимыми источниками.

Изначально на встрече ОПЕК+, которая состоялась 4 июня в Вене, квота России на 2024 год была определена на уровне 9,828 млн б/с. Однако в итоговом коммюнике отмечалось, что этот уровень может быть пересмотрен в течение июня, поскольку Россия работает с независимыми источниками для определения объема добычи.