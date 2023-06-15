Глава ЕЦБ не исключила очередного повышения процентных ставок в июле

Кристин Лагард прокомментировала повышение ставки на 25 базисных пунктов

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может вновь повысить ключевые процентные ставки в июле. Об этом заявила в четверг глава регулятора Кристин Лагард, комментируя нынешнее повышение на 25 базисных пунктов.

По итогам заседания Совета управляющих ЕЦБ, базовая процентная ставка увеличена до 4% годовых, ставка по депозитам - до 3,5%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,25%.

"Мы не удовлетворены развитием прогноза по инфляции, который является лишь одним из трех компонентов, на которые мы обращаем внимание. Именно поэтому сегодня мы приняли именно такие монетарные решения. И именно поэтому мы думаем, что, если не произойдет существенного изменения базовой линии [в динамике показателей], мы снова поднимем процентные ставки в июле", - сказала Лагард.