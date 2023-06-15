Инвестор вложит более 5 млрд рублей в создание рыбного комплекса в Подмосковье

Компания планирует завершить строительство первой очереди уже в IV квартале 2024 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Рыбный стандарт" планирует построить современный рыбный комплекс по выращиванию форели в городском округе Орехово-Зуево, инвестиции в проект составят более 5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В четверг Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания "Рыбный стандарт" подписали соглашение о создании современного рыбного комплекса по выращиванию форели в Орехово-Зуевском городском округе в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В рамках инвестиционного проекта компания построит современный рыбный комплекс с применением установок замкнутого водоснабжения. Инвестиции в реализацию проекта составят более 5 млрд рублей. Компания планирует завершить строительство первой очереди уже в IV квартале 2024 года, тогда же запланирован запуск производства. Весь проект будет реализован в течение 8 лет", - сообщила Зиновьева.

Она добавила, что на первом этапе на предприятии создадут около 30 рабочих мест, впоследствии штат будет расширен до 100 сотрудников.

"Компания "Рыбный стандарт" построит в Подмосковье многофункциональный современный комплекс, который не только поспособствует развитию рыбохозяйственной отрасли, но и существенно снизит зависимость от импорта. Посадочный материал и корма для рыбы будут отечественного производства. В перспективе компания планирует разработать и наладить в Московской области производство собственных кормов и премиксов. Учитывая, что аквакультура активно поддерживается государством, предприятие сможет воспользоваться дополнительными льготами", - привели в пресс-службе мининвеста региона слова гендиректора Корпорации развития Московской области Владимира Слипенькина.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.