Греф рассказал, как развивать национальные бренды в России

Глава Сбербанка считает, что это возможно в случае управления брендом как активом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что построить в России сильные национальные бренды можно только если управлять брендом как активом. Такое мнение он высказал в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Чтобы выращивать национальные бренды, нужно три вещи поставить базовой задачей, без решения которых никуда не двинуться. Это системное образование, бренд-ориентированная корпоративная культура и осознание бренда как актива, который обеспечивает возврат инвестиций", - отметил Греф.

Греф пояснил, почему в России мало локальных по-настоящему сильных брендов. "Мы пришли к тому, что первая причина - это отношение к политике брендов в системе образования. Если посмотреть, что изучают на спецпрограммах MBA, то у нас, к сожалению, в разы меньше уделяется этому внимания, чем в других странах. Кроме того, построение бренда требует постоянного фокуса, нужно уделять этому больше внимания", - подчеркнул глава Сбербанка.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.