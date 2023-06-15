Минфин заявил об отсутствии перетока трудовых правоотношений в налоговую сферу самозанятых

Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что "уплачено доходов в бюджет практически 90 млрд рублей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) достигло 7,6 млн за предыдущий год, при этом перетока трудовых правоотношений в налоговую сферу самозанятых не происходит. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Те результаты, которые у нас есть за 2022 год, <...> - уже 7,6 млн налогоплательщиков. Уплачено доходов в бюджет практически 90 млрд (рублей). Основной риск - мы боялись, что у нас будет переток трудовых правоотношений в налоговую сферу самозанятых. К счастью, этого не происходит", - сказал он, представляя материалы о результатах работы режима НПД.

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров отметил, что в России нет правового регулирования самозанятости, при этом в этой сфере работают больше 7 млн человек. Ранее заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова в интервью ТАСС сообщала, что количество самозанятых в России в течение пяти лет увеличилось с 337 тыс. до 7,5 млн человек.

Егоров призвал серьезно подумать о налогообложении этого режима. "Почему мы так ратовали за то, чтобы это внедрить? Мы явно находимся в состоянии трансформации экономики. Эта трансформация экономики во многом заключается в том, что конструкция юрлиц, как мы их знаем, то, как мы представляли себе классическое юрлицо, <...> их становится все меньше, и многие рынки меняются. И нам надо об этом очень серьезно думать с точки зрения налогообложения, и во многом этот режим - это первая попытка это сделать", - отметил он.

Специальный режим для работающих на себя подразумевает уплату налога на профессиональный доход (НПД), который был введен в 2019 году сроком на 10 лет. Согласно данным ФНС РФ, самозанятые должны платить 4% налогов с доходов от физических лиц и 6% доходов от юридических лиц и ИП. Других обязательных платежей нет.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.