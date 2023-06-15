"Аэрофлот" и "1С" договорились о сотрудничестве в развитии информтехнологий

На данный момент в авиакомпании утверждена и реализуется масштабная стратегия цифровой трансформации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" и компания "1С" намерены сотрудничать в развитии отечественных цифровых решений и программного обеспечения в области цифровой трансформации, а также создания IT-решений для транспорта. Это подразумевает подписанное сторонами соглашение сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Ключевые направления сотрудничества - реализация совместных мер по развитию стратегического партнерства в сфере подготовки кадров в области информтехнологий, рассмотрение возможности разработки совместных программ обучения и развития персонала, обмен научно-технической и иной информацией", - говорится в сообщении.

Кроме того, соглашение подразумевает участие сторон в реализации дорожной карты исполнения заключенного соглашения о намерениях между правительством РФ и заинтересованными организациями в целях развития высокотехнологичного направления "Новое общесистемное программное обеспечение".

"Рассчитываем, что применение решений "1С" поможет "Аэрофлоту" реализовать программу цифровизации и усилить свои лидерские позиции на рынке гражданской авиации. Для нас сотрудничество с крупнейшим авиаперевозчиком страны очень ценно, полученный опыт позволит нам развивать программные продукты для самых крупных корпораций", - подчеркнул директор ООО "1С" Борис Нуралиев, слова которого цитирует пресс-служба.

На данный момент в авиакомпании утверждена и реализуется масштабная стратегия цифровой трансформации авиакомпании, сообщил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский. Он добавил, что тесное сотрудничество с ведущим отечественным производителем позволит успешно реализовывать проекты в рамках цифровой трансформации и совместно развивать новые цифровые продукты для российской отрасли авиаперевозок.

"Кроме того, по одному из крупнейших проектов стратегии цифровой трансформации - переходу на отечественную систему управления предприятием - завершены процедуры выбора поставщика, и до конца второго квартала будет подписан договор на импортозамещение SAP ERP (программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия - прим. ТАСС). Тесное сотрудничество с "1С" позволит нам реализовать этот масштабный проект и обеспечить необходимый уровень автоматизации наших бизнес-процессов", - добавил Александровский.