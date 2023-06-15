Более 1,5 млрд рублей вложат в производство лекарственных препаратов в Дубне

Завершить строительство и запустить первую очередь производства "Аргументум Фарма" планирует во втором полугодии 2025 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Производство лекарственных препаратов, в том числе тех, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, планируется создать в Дубне. Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума правительство Московской области и компания "Аргументум Фарма" подписали соглашение о создании на территории особой экономической зоны "Дубна" высокотехнологичного производства лекарственных средств, в том числе тех, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора - генеральный директор ООО "Аргументум Фарма" Олег Левченко.

"В рамках инвестиционного проекта компания построит высокотехнологичное производство лекарственных средств на территории ОЭЗ "Дубна". Инвестиции в реализацию проекта составят более 1,5 млрд рублей. Компания уже приступила к строительству первой очереди научно-производственного комплекса площадью более 6,5 тыс. кв. м. Завершить строительство и запустить первую очередь производства "Аргументум Фарма" планирует во втором полугодии 2025 года. Весь проект будет реализован в течение четырех лет", - привели в тексте слова Зиновьевой.

Она добавила, что на первом этапе на предприятии создадут порядка 130 рабочих мест, с запуском второй очереди штат будет увеличен еще на 50 человек.

"Для запуска производства лекарственных средств требуется высокий научный и технологический потенциал, в этом отношении ОЭЗ "Дубна" в Московской области является уникальной. В перспективе мы планируем не только выпускать готовые препараты, но и заниматься их разработкой", - отметил Левченко, его слова приводит пресс-служба.

В министерстве отметили, что компания займется производством лекарственных средств, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Это препараты, которые предназначены для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда. Также на предприятии займутся производством анальгетиков, в том числе длительного действия, и препаратов предназначенных для лечения ревматических и онкологических заболеваний.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.